Лукашенко: не надо дергать аграриев на выборы, потерять урожай ради какой-то политики - полный идиотизм

8 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время поездки в Минский район подчеркнул, что сейчас первостепенное внимание аграриев должно быть приковано к уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай, - обратился Александр Лукашенко к губернатору Минской области Александру Турчину. - Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики - это будет идиотизм полный".

Президент отметил, что аграрии сейчас работают днями в поле и мало внимания обращают на избирательную кампанию. "Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян", - добавил он.

Как рассказали главе государства, например, в ОАО "Гастелловское", которое он сегодня посещал, средняя зарплата составляет почти Br1,4 тыс. Кроме того, благодаря президентскому указу, с 2016 года система приобретения квадратных метров в сельской местности стала более прозрачной, жителям агрогородков и деревень стало проще получить в собственность дома и квартиры предприятий АПК.

"Надо иметь эту зарплату - и крестьяне будут довольны", - подчеркнул Президент.-0-