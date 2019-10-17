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17 октября 2019, 11:04

Лукашенко: не надо на нас смотреть как на врагов, которые повернулись спиной к России

Александр Лукашенко во время встречи
Александр Лукашенко во время встречи

17 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России, подчеркнув, что эта страна остается главным стратегическим партнером и все текущие проблемные вопросы будут улажены. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России, - сказал Президент. - Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (в Западной Европе. - Прим. БЕЛТА) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика". Дело в том, что в Беларуси производятся товары аналогичные тем, что изготавливаются в странах Евросоюза. "Там машиностроение не хуже, чем у нас. Все, кроме БелАЗов, - пояснил Президент. - Все остальное производят: и молоко, и мясо, и прочее. На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция (они это признают) гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?"

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание, что схожие проблемы появились и в торговле с Россией, но они носят временный характер. "Мы решим эти вопросы. Мы по крайней мере на одном языке разговариваем", - добавил он.

Президент подчеркнул, что плотное сотрудничество с регионами в свое время позволило сохранить отношения Беларуси с Россией. "Потому что были очень серьезные времена, когда искрило между нами. И газ перекрывали, и нефть не поставляли, и так далее. И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне. Не без проблем, но на приличном уровне. Думаю, мы с Дмитрием Федоровичем (Мезенцевым, послом России в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), МИД и правительством России (президенты также подключились) решим и эти вопросы. Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать", - продолжил он.

"Но это не значит, что мы сели друг против друга и смотрим один на одного. Нет, - добавил глава государства. - Я вижу, турецкий гамбит какой-то затеяли. Втянули все государства. Россия тоже в этом участвует, смотрит, как там. Правда, в выгодной ситуации - как миротворческая страна. Нам тоже в регионе надо видеть наших соседей, ту же Украину".

Президент вновь подчеркнул, что для белорусов россияне не чужие люди, как, впрочем, и представители других национальностей, религий. "У нас нет плохих отношений ни с Чечней, ни с Башкортостаном, ни с мусульманами, ни с католиками, ни с иудеями, ни тем более с православными в России. Вы для нас люди родные", - констатировал он.

Но сменяются поколения, во власть приходит молодежь, которая уже не застала времена, когда многие народы жили в едином государстве - Советском Союзе. "Вы тоже из нового поколения. Благо, вы еще помните больше, чем нынешняя 30-летняя молодежь, - что мы жили в одном государстве, что такое славянское единство, - сказал Александр Лукашенко. - А ведь приходит молодежь, которая это не пощупала и редко где читала в книжках. В Википедии это не очень напишут. Важно нам не потерять эти отношения и передать новым поколениям, чтобы наши дети понимали, что мы вместе, мы не дружим против кого-то. Мы же не собираемся завтра против Евросоюза ни экономически, ни дипломатически, ни в военном отношении воевать. У нас всего хватает - в России и Беларуси. Дай бог, побольше людей. Нам надо обустроить свои земли. Главное, чтобы нам не мешали".-0-

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"Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях", - отметил белорусский лидер.

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