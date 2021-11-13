Лукашенко: не стоит и рассчитывать, что власть или белорусы дрогнут

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 13 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:48 Белорусские пограничники починили протез безногому мальчику-беженцу Регионы
14:42 Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС по новой Конституции Президент
14:42 Лукашенко признался, что считает народ главной страховкой от политического форс-мажора Президент
14:42 Лукашенко рассказал, почему отклонил первые варианты поправок в Конституцию Президент
14:41 "Зачем людей пугать?" Лукашенко опроверг домыслы о вхождении Беларуси в состав России Президент
14:40 Лукашенко: чтобы раскрутить махину Союзного государства, предстоит развивать 28 программ Президент
14:40 Лукашенко: не стоит и рассчитывать, что власть или белорусы дрогнут Президент
14:39 Лукашенко: никто не сможет взять Беларусь и Россию ни голыми руками, ни оружием Президент
14:38 Лукашенко: Беларуси надо разместить несколько дивизионов "Искандер" на западном и южном направлениях Президент
14:38 Лукашенко: Запад никогда не простит Беларуси, что она выстояла под его давлением Президент
14:37 Лукашенко: Беларусь развивает социально ориентированную экономику, и это не фейк Президент
14:37 Лукашенко о любительских соревнованиях по хоккею: в поддавки там не играют Президент
14:36 Лукашенко: мы такие операции проводим в защиту нашей безопасности, что никакому Западу не снилось Президент
14:35 Лукашенко: упрекали, что я интеграцией кормлю Россию; никто никого не кормит! Президент
14:35 "Думали, цветная революция, а ничего подобного - мятеж". Лукашенко о прошлогодних событиях в Беларуси Президент
14:34 Лукашенко: Путин предлагал хороший вариант по Донбассу Президент
14:34 Мишустин - молодец, Матвиенко - патриарх, Шойгу - аксакал. Лукашенко о потенциале коллективного руководителя России Президент
14:33 "Ты дворовый, а я уличный". Лукашенко рассказал о дружбе с Путиным и чем они похожи Президент
14:32 Лукашенко: Запад сам уничтожит свою экономику и валюту Президент
14:31 "Обеднела, обнищала Европа". Лукашенко о полной деградации европейских политиков Президент
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1910 пациентов с COVID-19, выписаны 2638 Общество
14:11 "Особенно тяжело переживают холода беременные": шестой день лагеря беженцев на границе Регионы
14:03 Хоккейная команда Президента победила сборную Минской области в матче любительского турнира Спорт
14:00 Пресс-секретарь Президента: Минск готов к диалогу с Европой о мигрантах Общество
13:53 В Дзержинске обновили поврежденную ураганом зеленую зону Регионы
13:36 Команда МТЗ-ЮХЛ уступила юношеской сборной Казахстана в матче Кубка Президентского спортивного клуба Спорт
13:33 Политолог: Беларусь не должна решать миграционные проблемы Европейского союза Общество
13:28 Пиневич: в ближайшее время в стационарах Минска нужно подвести кислород в каждую палату, к каждой койке Общество
13:14 Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла этап серии Гран-при в Токио Спорт
13:01 Тема ЖКХ превалировала на прямой линии Шерстнева с жителями Витебской области Регионы
Все новости
Все новости
Президент
13 ноября 2021, 14:40

Лукашенко: не стоит и рассчитывать, что власть или белорусы дрогнут

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если кто-то рассчитывает, что здесь Лукашенко и власть или белорусы дрогнут, то этого не будет. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как Беларусь выдерживает в противостоянии с коллективным Западом, Президент подчеркнул: "Мы не можем стать на колени, нас никто никогда не поставил на колени. Мы умирали, но побеждали. Поэтому если кто-то рассчитывает на то, что здесь Лукашенко и власть или белорусы дрогнут, - этого не будет. Вот что нами движет".

Глава государства напомнил о героическом прошлом белорусов, в том числе о мужестве, проявленном в годы Великой Отечественной войны.

"Можно проводить параллели разные: и Брестская крепость, и герои-панфиловцы - люди, которые показали пример в те времена. И мы до сих пор это помним. Можно сравнивать наших белорусов с разными случаями в жизни, историями, подвигами - я буду только рад, если люди именно с этим будут ассоциировать".

Александр Лукашенко также акцентировал внимание, что в вопросах обеспечения безопасности Беларусь всегда тесно взаимодействовала с Россией.

"Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители (разные были времена), но оборона и безопасность - это святое. Или нам опять придется 30 миллионов человек положить на алтарь победы. Не хотелось бы", - сказал белорусский лидер.

"Вы даже не сомневайтесь: так, как мы и договорились, мы свою роль сыграем в этом противостоянии. Мы никогда не дрогнем!" - заверил Президент российского журналиста.

К тому же события прошлого года показали, что на Беларусь ведется гибридная атака коллективного Запада, подчеркнул Александр Лукашенко. "Если бы только ныне беглые, а тогда рвущиеся к власти при поддержке теперь понятно кого захватили власть на день - здесь на вторые сутки были бы войска НАТО!" - заявил он.

Поэтому нельзя упрощаться и рассуждать, что события прошлого года были направлены исключительно против главы государства. "Слушайте, в былые времена против Лукашенко больше выходили и не голосовали больше, чем сейчас, но в данном случае они были более активны и агрессивны. Были проплачены! Момент выбрали: они там разругались с Россией, мы тепленькими их возьмем… Да, мы с Россией можем спорить, но я еще раз повторяю: наша общая безопасность и оборона - святое, прекращаются все споры. Что мы и продемонстрировали", - констатировал Президент.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Президент
Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС по новой Конституции
Лукашенко признался, что считает народ главной страховкой от политического форс-мажора
Лукашенко рассказал, почему отклонил первые варианты поправок в Конституцию
"Зачем людей пугать?" Лукашенко опроверг домыслы о вхождении Беларуси в состав России
Лукашенко: чтобы раскрутить махину Союзного государства, предстоит развивать 28 программ
Лукашенко: никто не сможет взять Беларусь и Россию ни голыми руками, ни оружием
Главное
Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе
Пресс-секретарь Президента: Минск готов к диалогу с Европой о мигрантах
"Особенно тяжело переживают холода беременные": шестой день лагеря беженцев на границе
Пиневич: в ближайшее время в стационарах Минска нужно подвести кислород в каждую палату, к каждой койке
Топ-новости
Лукашенко: мы такие операции проводим в защиту нашей безопасности, что никакому Западу не снилось
Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС по новой Конституции
ГПК: белорусская сторона делает все для обеспечения лагеря беженцев необходимым
Лискович: в лагере беженцев упорядочат работу по обогреву и питанию женщин и детей
Немецкий журналист: Запад замалчивает причины миграционного кризиса в Европе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1910 пациентов с COVID-19, выписаны 2638
Дзермант о возможном диалоге Лукашенко и Меркель: это сигнал о начале разрешения кризиса с беженцами
"Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам
"Никто не сдается и не сдастся". Макей заявил о готовности Беларуси пойти на крайние меры в ответ на санкции
Более 2,467 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Хоккейная команда Президента победила сборную Минской области в матче любительского турнира
Андрейченко: происходящее на белорусско-польской границе является геноцидом в отношении беженцев
Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы
Минздрав обновил временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19
Хренин: военная активность наших соседей вблизи границ по масштабам никак не связана с миграционным кризисом
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.