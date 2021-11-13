Лукашенко: не стоит и рассчитывать, что власть или белорусы дрогнут

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если кто-то рассчитывает, что здесь Лукашенко и власть или белорусы дрогнут, то этого не будет. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как Беларусь выдерживает в противостоянии с коллективным Западом, Президент подчеркнул: "Мы не можем стать на колени, нас никто никогда не поставил на колени. Мы умирали, но побеждали. Поэтому если кто-то рассчитывает на то, что здесь Лукашенко и власть или белорусы дрогнут, - этого не будет. Вот что нами движет".

Глава государства напомнил о героическом прошлом белорусов, в том числе о мужестве, проявленном в годы Великой Отечественной войны.

"Можно проводить параллели разные: и Брестская крепость, и герои-панфиловцы - люди, которые показали пример в те времена. И мы до сих пор это помним. Можно сравнивать наших белорусов с разными случаями в жизни, историями, подвигами - я буду только рад, если люди именно с этим будут ассоциировать".

Александр Лукашенко также акцентировал внимание, что в вопросах обеспечения безопасности Беларусь всегда тесно взаимодействовала с Россией.

"Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители (разные были времена), но оборона и безопасность - это святое. Или нам опять придется 30 миллионов человек положить на алтарь победы. Не хотелось бы", - сказал белорусский лидер.

"Вы даже не сомневайтесь: так, как мы и договорились, мы свою роль сыграем в этом противостоянии. Мы никогда не дрогнем!" - заверил Президент российского журналиста.

К тому же события прошлого года показали, что на Беларусь ведется гибридная атака коллективного Запада, подчеркнул Александр Лукашенко. "Если бы только ныне беглые, а тогда рвущиеся к власти при поддержке теперь понятно кого захватили власть на день - здесь на вторые сутки были бы войска НАТО!" - заявил он.

Поэтому нельзя упрощаться и рассуждать, что события прошлого года были направлены исключительно против главы государства. "Слушайте, в былые времена против Лукашенко больше выходили и не голосовали больше, чем сейчас, но в данном случае они были более активны и агрессивны. Были проплачены! Момент выбрали: они там разругались с Россией, мы тепленькими их возьмем… Да, мы с Россией можем спорить, но я еще раз повторяю: наша общая безопасность и оборона - святое, прекращаются все споры. Что мы и продемонстрировали", - констатировал Президент.-0-