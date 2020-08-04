Лукашенко не видит необходимости в приватизации сельхозземель

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что не видит необходимости в приватизации земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?"

Глава государства констатировал, что веками для Беларуси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики, визитной карточкой страны. "По многим позициям знак "Сделано в Беларуси" уже работает как лучшая реклама, особенно в отношении продуктов питания, - подчеркнул он. - При этом весь период президентства меня упрекают за излишнее внимание к селу. Почему-то некоторые думают, что полная продовольственная безопасность и ежегодный экспорт продуктов питания на $6 млрд упали нам с неба".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что спрос на продовольствие в мире растет. "ООН прогнозирует: почти миллиард человек будет в ближайшее время голодать. Крестьянский труд всегда будет востребован. Безусловно, дальнейшее развитие получит и сельхозпроизводство", - уверен он.

"Посмотрите на нынешний год. Небывалый урожай, хлеб стоит стеной! Если нормально уберем - серьезно поправим экономику села. Спрос по всем культурам будет высокий. Чего бы там ни стоило, надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И этот год мы не имеем права потерять. Всячески надо помочь крестьянам", - подчеркнул глава государства.-0-