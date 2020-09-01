Лукашенко: не все в жизни так, как видится в виртуальном мире

1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В реальной жизни не все так, как это выглядит в виртуальном пространстве. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", - сказал глава государства, комментируя, как в некоторых СМИ преподносятся актуальные события в Беларуси.

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