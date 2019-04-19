Лукашенко недоволен неоправданно долгой модернизацией крупных предприятий

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация отдельных предприятий в Беларуси неоправданно затянулась. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последние годы в стране модернизировано более пятисот крупных промышленных предприятий. Созданы новые производства в дерево- и металлообработке, строительной и текстильной отраслях, фармацевтике, пищевой промышленности, которые, по словам Президента, сегодня работают достойно и эффективно.

"Вместе с тем выполнение отдельных проектов, мягко говоря, неоправданно затянулось. Прежде всего это касается Светлогорского ЦКК, Добрушской фабрики "Герой труда", завода газетной бумаги в Шклове, - сказал Александр Лукашенко. - И в силу сложившихся обстоятельств надо особое внимание обратить на скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии. Надо ускоряться".

Правительству поручено завершить реализацию основных инвестиционных проектов в ближайшие два года и вывести их на эффективную работу, обеспечив стопроцентную загрузку мощностей.

"Беларусь индустриальная - наш путь развития. Цель - создание комфортной жизни в каждом уголке страны. Принципиально важно исключить все то, что сегодня сдерживает экономический рост. Для правительства и Национального банка это первостепенная задача", - подчеркнул глава государства.-0-