Лукашенко недоволен результатами выступлений белорусских атлетов на мировых первенствах

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах. Об этом он заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Учитывая, что до Олимпиады в Токио осталось чуть более полугода, Александр Лукашенко отметил необходимость уделить главное внимание летним олимпийским видам спорта. Тем более что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены и по их результатам можно делать вполне конкретные выводы.

Президент констатировал, что в этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые. Большинство в гребле на байдарках и каноэ. Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья. "Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде, - заметил глава государства. - А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая".

Александр Лукашенко задал риторический вопрос, чего не хватает спортсменам в этих видах спорта, ведь для их развития созданы все необходимые условия.

У тяжелоатлетов, продолжил Президент Беларуси, - одно серебро, у борцов - одна бронза. "И это те виды, победы в которых еще относительно недавно были визитной карточкой белорусского спорта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Отдельная тема - игровые командные виды спорта, которые искренне любят и поддерживают наши болельщики. Для вас в стране созданы прекрасные условия, тратятся немалые средства. А отдачи нет, нет результата. Одни обещания, - акцентировал внимание белорусский лидер. - В отдельных видах даже тенденций к прогрессу не наблюдается. Практически ничего не слышно о волейболистах и ватерполистах".

Президент отметил, что с приходом голландского тренера определенные надежды возлагались на женскую команду по хоккею на траве, но квалификационный отбор в очередной раз провален.

Возможность пробиться на Олимпиаду в настоящий момент имеют только женская баскетбольная сборная "три на три", мужская гандбольная команда и пляжный волейбол.

"И не рассказывайте про титулованных спортсменов (из числа соперников. - Прим. БЕЛТА). Шансы завоевать лицензию есть. Надо проявить характер и волю к победе! - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надо бороться. А не выходить в развалочку метать, прыгать, бегать, забрасывать шайбы и забивать голы".-0-

Лукашенко: выступление белорусских конькобежцев на этапе Кубка мира в Минске отвратительное "Никуда не годно выступление наших конькобежцев, насколько я смог отследить (мне еще анализ не представили). Но выступление, скажу прямо, отвратительное", - сказал глава государства.