Лукашенко: нельзя оставлять молодежь один на один с информационным пространством

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя сегодня итоги VI Всебелорусского народного собрания, высказался о государственной молодежной политике и потребовал усилить работу системы образования с молодым поколением, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что происходит с нашей молодежью, которая порой остается один на один в информационном пространстве. Там ею уже занимаются другие воспитатели - зарубежные идеологи, а иногда - преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, - это вопрос не только к родителям, но и ко всей системе образования. Я убедительно прошу: все те, кто имеет отношение к системе образования, встряхнитесь", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

Он отметил, что от качественно выстроенной работы с молодежью во многом зависит будущее развитие Беларуси. Ведь можно принять сколько угодно законов, государственных решений, программ, но для воспитания патриотизма у молодого поколения этого недостаточно. "Законы реагируют на жизнь людей, устанавливают порядок. Но в них никогда все нюансы не предусмотришь. Все зависит от человека. Многое зависеть будет от нас, от личности, народа в целом. Дети и молодежь - это наш приоритет", - подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи он обратил особое внимание на роль педагогов и системы образования в целом. "Не надо заниматься нравоучениями. Да, где-то надо и лекцию прочитать, а где-то надо повести за собой, своим примером", - отметил Александр Лукашенко.

В качестве позитивного примера работы с молодежью он привел организацию экскурсий на отечественные предприятия, демонстрацию образцов техники и товаров, которые изготавливают в Беларуси. "Дети должны воспитываться на этом, чтобы они видели, что мы действительно продвинутая нация и умеем такое творить. Может быть, меньше тогда будут и за рубеж смотреть. Все - в элементарном. Нужно встрепенуться. И здесь к системе образования есть серьезные претензии", - считает Президент.

"Еще раз скажу: не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся чужие учителя жизни. И тогда в истории белорусской независимости, которую должны продолжить наши дети, можно будет поставить жирную точку", - подытожил глава государства.-0-