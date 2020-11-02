Лукашенко: необходимо более интенсивно готовить католических священников в Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо более интенсивно готовить католических священнослужителей в Беларуси, чтобы не приглашать их из-за рубежа. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально", - заявил Александр Лукашенко.

Президент считает, что в Беларуси надо "более интенсивно готовить своих католических священнослужителей". Этот вопрос, по его словам, был поставлен еще перед Папой Римским Бенедиктом XVI. "Мы будем на этом настаивать", - подчеркнул глава государства.

Что касается православной церкви, высшее богословское учебное заведение БПЦ - Минская духовная семинария - находится в Жировичах. В белорусской столице действует Минская духовная академия, однако судьба этого учреждения до сих пор не решена. Было мнение, что его необходимо перенести в Жировичи. Эту идею поддержал и глава государства.

"Жировичи - они созданы по духу для подготовки священнослужителей. Надо изучить вместе с церковью эту проблему и посмотреть. Перенести образование совсем просто - принял решение и перенес, но там база должна быть соответствующая, - отметил Александр Лукашенко. - Там многое сделано. Надо посмотреть, что еще нужно сделать для того, чтобы удовлетворить потребности нового притока священнослужителей, которых будем готовить. Это же учебно-лабораторные занятия, поточные аудитории, достойные общежития - как и в вузах. Поэтому надо изучить вопрос в связи с переносом. Если владыка с этим согласится, мы готовы подставить плечо, потому что кадры - это основа. Есть люди - будет толк. А так приходы будут, а людей не будет".

Президент заметил, что в некоторых приходах БПЦ нет настоятелей, и там приходится нести службу священникам из соседних храмов. "А люди хотят, чтобы священнослужитель как врач духовный постоянно там был", - подчеркнул он.

Митрополит пояснил, что такая ситуация, как правило, складывается в небольших деревнях, которые не могут содержать священника.

"Значит, мы должны помочь. Священнослужитель никогда не был обузой и обременением для государства. Поэтому нам надо продумать. Если там действительно маленькая деревенька, какой смысл держать священнослужителя. Пусть у него будет приход пошире - допустим, в рамках сельского совета. Надо посмотреть по этим структурам, и мы тут готовы подключиться. Дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать. Надо, чтобы у нас были нормальные кадры", - подытожил глава государства.-0-