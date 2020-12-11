Лукашенко: необходимо использовать потенциал ЕАЭС для продвижения продукции на рынки третьих стран

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо использовать потенциал Евразийского экономического союза для продвижения продукции на рынки третьих стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Позитивно оцениваю деятельность комиссии по формированию сбалансированного аграрного рынка на основании межгосударственной кооперации и системы прогнозирования развития АПК нашего союза. Вместе с тем считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран", - заявил Александр Лукашенко.

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