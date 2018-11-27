Лукашенко: необходимо придать импульс борьбе с препятствиями на рынке ЕАЭС

27 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с главами правительств государств - членов Евразийского экономического союза заявил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что заканчивается четвертый год действия Договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков.

"Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая. Основные проблемы известны, поэтому я хотел бы призвать вас и попросить еще раз внимательно обсудить их и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. Это особенно остро звучит в наше время, и времени у нас практически не остается для того, чтобы расслабляться, нужно двигаться вперед, имея в виду то, что происходит на международных торговых рынках. Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Главное, что мы знаем, в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты".

Более того, отметил Президент, были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие. Например, заканчивается определенный Договором о ЕАЭС двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере госзакупок, изначально задуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередной двухлетний период, обратил внимание глава государства.

"Закономерный вопрос: к чему мы в таком случае стремимся - к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам", - сказал белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. При этом белорусская сторона не понимает, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа.

"Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов - о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы", - констатировал Президент.

Все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится цифровая повестка, отметил глава государства. Страны подвели хорошую теоретическую и правовую базу. Сейчас основная задача - определить первоочередные цифровые решения, которые способны обеспечить значительный эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия. "Минск готов к полноценному участию в реализации данных инициатив. Мы готовы внести хороший вклад в реализацию данных предложений", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в решении этих вопросов необходима более активная роль Евразийской экономической комиссии, которая уже неоднократно обращалась с предложениями расширить свои полномочия. "Я лично поддерживаю это. Но надо понимать, что больше полномочий - это больше ответственности", - заметил белорусский лидер.

Президент выразил признательность российскому председательству за усилия по дальнейшему продвижению интеграции, а также включение в интеграционную тематику новых направлений сотрудничества.

"В самом деле, у нас остались не охваченные договором достаточно важные темы, такие как экология, возобновляемая энергетика, которая уже стучится в дверь, космос, медицина, спорт и туризм, сотрудничество по которым внесет дополнительный вклад в развитие нашего союза. Вместе с тем расширение повестки должно быть продуманным и не наносить ущерба решению текущих задач Евразийского экономического союза. Поэтому мы, естественно, ожидаем от правительств взвешенных предложений на этот счет", - заключил Александр Лукашенко.-0-

Беларусь больше не поддержит продление действующих ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС - Лукашенко "По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи", - сказал Александр Лукашенко.