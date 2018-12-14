Лукашенко: необходимо собирать "Хельсинки-2", чтобы успокоить мир

14 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым срочно запустить масштабный переговорный процесс "Хельсинки-2". Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я считаю, что срочно надо собирать подобную конференцию. Чтобы как-то успокоить мир, надо это сделать, - сказал Александр Лукашенко. - Я вижу спасение мира в том, чтобы мы остановились хотя бы, чтобы не бежали в гонку вооружений и завтрашнюю войну. А мы уже почти стреляем друг в друга. Нам "Хельсинки-2" нужны".
В то же время Президент отметил, что страны не могут провести полноценный саммит ОБСЕ (последняя встреча глав государств состоялась в Астане в 2010 году, предыдущая - в Стамбуле в 1999 году), чтобы обсудить актуальные вопросы международной безопасности, не говоря уже о запуске нового переговорного процесса. "Это же позорище", - добавил глава государства.-0-
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