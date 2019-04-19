Лукашенко: необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это стратегическая задача государственной кадровой политики на современном этапе. "Сегодня от руководителей требуются не только глубокие знания экономики, высокий профессионализм и ответственность за порученное дело, но и умение работать с людьми, разговаривать с ними. Особую актуальность приобретает подготовка руководителей новой формации, способных адаптироваться к быстро меняющейся экономической ситуации", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что одним из основных направлений в государственном управлении является работа с людьми. "Тот, кто не любит, не хочет встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы, - тому во власти делать нечего, тем более в депутатском корпусе. Здесь нужны исключительно высокопрофессиональные, грамотные, ответственные кадры - специалисты, управленцы, госслужащие", - добавил глава государства.-0-