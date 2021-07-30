Лукашенко: необходимо ускориться с уборкой урожая

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ускориться с уборкой урожая. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обращаю внимание на продовольственную безопасность. В этом году мы с опозданием провели посевную кампанию - по погодным условиям. Теперь основная задача - вырастить и сохранить урожай. Аномальная жара и ливни внесли свои коррективы. Чтобы не потерять хлеб, необходимо ускориться с уборкой урожая. Сейчас каждый килограмм зерна будет буквально на вес золота", - заявил глава государства.

Он отметил, что мировые цены на продовольствие лавинообразно растут. "Плохо, но для нас это шанс продать свою продукцию очень дорого", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул и важность своевременно рассчитываться с тружениками.-0-