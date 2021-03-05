Лукашенко: необходимо защитить своего производителя велосипедов на нашем рынке

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо защитить белорусского производителя велосипедов на своем рынке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с работниками мотовелозавода, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что отечественный производитель сейчас занимает около трети велосипедного рынка в Беларуси. За ближайшую пятилетку эту долю надо увеличить до 50-60%, а затем развивать далее, подчеркнул глава государства.

"Нам надо свой рынок занять. Как это сделать - это дело правительства, - сказал Президент. - А так получается, мы продаем черт знает где эти велосипеды, а в Беларуси всего 30%".-0-