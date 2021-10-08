Лукашенко: необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное - цены. Внутриведомственный контроль за ними будет подкрепляться мониторингом Комитета государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать", - сказал Президент.

"Мы должны в этой дикой рыночной вакханалии найти свой путь, чтобы сдержать цены. Мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием, - подчеркнул глава государства. - Недавно я подписал соответствующий указ. Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность".

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