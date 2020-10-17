Лукашенко: непростая эпидситуация еще раз подтвердила, что мужеству наших медиков нет границ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников станции скорой медицинской помощи города Минска со 110-летием со дня основания службы скорой медицинской помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это целая эпоха в истории отечественной медицины. За это время изменились методы обследования и лечения, технические средства и оборудование, но незыблемыми остаются ответственность медиков, их стремление помочь пациентам, способность принять верное решение в самой экстремальной ситуации.

"Вы выстроили современную и эффективную систему оказания скорой медицинской помощи жителям столицы. Ввели в практику правило "золотого часа", ежегодно спасающее десятки тысяч жизней", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что непростая эпидемическая ситуация в этом году еще раз подтвердила, что мужеству белорусских медиков нет границ. "Врачи, фельдшеры, медсестры, водители, операторы диспетчерских служб - каждый является олицетворением надежды и верности профессиональному долгу", - отметил Президент.-0-