Лукашенко: несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в углублении контактов с Вильнюсом

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником, который символизирует важный этап становления литовской государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"История мирного сосуществования наших народов насчитывает несколько столетий. Белорусы всегда уважали право своих соседей на определение пути самостоятельного развития. Наше добрососедство издревле сохранялось благодаря народной дипломатии, прочным гуманитарным и хозяйственным связям", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений. "Для скорого возвращения двустороннего диалога в конструктивное русло необходимо как можно эффективнее использовать большой потенциал сотрудничества в различных отраслях, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, что совместная работа будет служить построению доверия и соответствует ожиданиям жителей обеих стран".

Президент Беларуси пожелал народу Литвы мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.-0-