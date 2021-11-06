6 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко незапланированно посетит в Орше мясокомбинат. О своем намерении посетить предприятие он заявил по приезде в городскую больницу №1 имени Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в середине июня уже посещал это предприятие. Тогда он заявил, что к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината необходимо подходить разумно и по-хозяйски.

На предприятии Александр Лукашенко поинтересовался, как будет налажен рабочий процесс в новом цеху и что будет со старыми производственными и хозяйственными зданиями. Как тогда доложили Президенту, их собирались сносить, а часть территории передать городу.

"Надо разумно подойти. Прежде всего подумать, нужна вам эта территория будет в перспективе или нет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделать здесь конфетку надо. Цех детского питания, как мне докладывали, хороший. Оставим крепкие помещения, выставим оборудование, если нужно, - и использовать. Надо подойти по-хозяйски, разумно".

Президент интересовался наличием сырья для полной загрузки новых цехов. Главу государства заверили, что работа по наращиванию объемов производства в сырьевых зонах началась заблаговременно, чтобы к концу 2022 года обеспечить 75-80% сырья для комбината из его собственной сырьевой зоны.

В июне глава государства ознакомился со строящимися объектами на предприятии, посетил цех производства консервов для детского питания и склад готовой продукции. Была затронута и тема реализации продукции Оршанского мясоконсервного комбината, в частности сложности работы с некоторыми торговыми сетями, требующими себе процент за организацию розничной торговли. Президент потребовал разобраться в ситуации и устранить все сложности.

ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" - один из крупнейших мясокомбинатов Беларуси, современный многопрофильный перерабатывающий комплекс, крупнейший в стране производитель мясных, мясорастительных и рыборастительных консервов для детского питания, а также общего потребления. Предприятие работает с 1930 года.-0-