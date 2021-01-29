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29 января 2021, 12:26

Лукашенко: независимая и самостоятельная Россия сильным мира сего не нужна

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такая независимая и самостоятельная Россия сильным мира сего не нужна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не стали на колени, ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют. Точно так, как сейчас начали наклонять Россию. Такая независимая, самостоятельная Россия никому не нужна. Россия сильным мира сего нужна такая, какая она была при Ельцине в середине 90-х. Я это проходил вместе с Ельциным, я это все видел", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, в те годы в России активно и открыто работали американские спецслужбы, управляя всеми процессами. "С них начиналась приватизация, с них началось уничтожение вооружений Советского Союза. У нас этот процесс тоже вспыхнул, но я его быстро подавил. И не потому, что я диктатор и авторитарный руководитель, а потому, что, прежде всего, я отказался уничтожать вооружения", - заявил глава государства.-0-

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