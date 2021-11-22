Лукашенко: никакого диалога и переговоров с предателями не будет

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакого диалога и переговоров с предателями не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 ноября в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

Представитель медиакомпании упомянул про Президента России Владимира Путина, который посоветовал белорусской стороне начать переговоры с оппозицией (речь о выступлении на коллегии МИД 18 ноября).

"Владимир Путин мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа (19 ноября состоялись телефонные переговоры глав Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА). И никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал", - подчеркнул белорусский лидер.

"Что касается оппозиции. С оппозицией мы не просто ведем переговоры, они сегодня формируют свою партию, - продолжил Президент. - У них отличные от моей точки зрения. Они видят Беларусь в каком-то плане по-другому. Но они не предатели. И они на ваши деньги в стране не живут". В качестве примера глава государства привел учреждение "Круглый стол демократических сил" и его руководителя Юрия Воскресенского: "Они - патриоты. С этой оппозицией, какая бы ни была точка зрения, мы ведем диалог и будем вести переговоры".

"Но есть беглая (оппозиция. - Прим. БЕЛТА), есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше и у вас, - обратил внимание глава государства. - Вы их содержите. Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тыс. евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими (это не оппозиция, это предатели) мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем".

"Это предатели белорусского государства. Они сбежали за границу и там сидят. Почему они сбежали? Я знаю, что ты скажешь: "Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят. Да?" Так я тебе скажу: если ты борешься за народ, если ты готов сражаться за народ, революционер, - борись. Все революционеры прошли тяжелый путь", - добавил Президент.

Продолжая тему, Александр Лукашенко провел параллель с ситуацией в России и возможностью диалога между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным. "Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры", - с долей юмора сказал белорусский лидер.

"Для меня Навальный - это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России", - пояснил Президент. Оппозиционно настроенной по отношению к руководству России можно считать, например, коммунистическую партию, считает глава белорусского государства. "Вот с коммунистами он (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА) ведет диалог. Он с ними разговаривает. Точно так и я: с теми, кто в стране и патриоты, я готов разговаривать", - отметил Александр Лукашенко.-0-