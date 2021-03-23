Лукашенко: никакой приватизации кожевенного завода в Гатово быть не может

23 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Никакой приватизации Минского производственного кожевенного объединения быть не может. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья - это стратегическая отрасль нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что и уделять этому направлению в экономике надо соответствующее внимание.

"Мы не можем, какой бы ни был хороший человек, в одни руки отдавать все сырье. Вы же понимаете, к чему это может привести", - добавил Президент. Тем более, по его словам, условия были не самые лучшие для предприятия и государства.

Ранее с предложением о приватизации завода в Гатово выступило правительство. По его мнению, только так можно было решить проблемы на предприятии. Планировалось, что производство отойдет "Белвесту".

Глава государства поручил оказать необходимую поддержку заводу в Гатово, чтобы он мог сосредоточиться на своей работе. Для этого надо поддержать предприятие финансово: выделить около Br8-9 млн на выплату просроченной задолженности перед мясокомбинатами за поставленное кожевенное сырье, а также $2,5 млн на строительство очистных сооружений. Но и перед самим предприятием Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по развитию производства.

Из мясокомбинатов - поставщиков кожсырья, переработчиков и предприятий - потребителей кожи Президент поручил сформировать своеобразную ассоциацию. Производители кожаных изделий должны сориентировать завод в Гатово на выпуск продукции, в которой они нуждаются и которая бы их устраивала по всем параметрам, чтобы в итоге перейти на потребление отечественного сырья.

Позже, встречаясь с работниками Минского производственного кожевенного объединения, Александр Лукашенко пояснил свое решение и раскрыл некоторые подробности предлагаемой сделки. "Вопрос состоит в том, что ваше сырье потребляют в Беларуси 78 предприятий: одежда, обувь и так далее. Правительство вносит предложение вас продать одному из них. Это будет справедливо для остальных 77? Нет. Я верю: человек пришел с хорошими намерениями. Это сегодня, а завтра, когда он будет хозяином, он будет диктовать другим предприятиям свои условия. Это уже не равноправная конкуренция", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что если государство не справляется с каким-то предприятием, тогда можно пойти на приватизацию. Но в данном случае в этом нет необходимости. "Государство может решить оставшиеся здесь проблемы, - заявил Президент. - Попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы - это значит, налоги платить не будут. А льготы равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию? Какой же смысл? Поэтому все решения приняты для того, чтобы вы могли работать".

"Старайтесь работать и удерживать это предприятие в своих руках. Ваших детей нигде не ждут. Поэтому сделайте хорошее предприятие, чтобы здесь могли работать ваши дети и получать нормальную зарплату", - добавил глава государства.-0-