Лукашенко: Никарагуа является перспективным внешнеполитическим и торговым партнером Беларуси в Центральной Америке

15 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с 200-й годовщиной независимости этого государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Два столетия тому назад ваша страна сделала решительный шаг к суверенитету, пройдя долгий и тернистый путь героической борьбы за самостоятельное и свободное развитие, - отметил глава государства. - Сегодня Никарагуа уверенно движется вперед, являясь перспективным внешнеполитическим и торговым партнером Беларуси в Центральной Америке".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать существующий потенциал двусторонних отношений.-0-