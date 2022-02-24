Лукашенко: никогда мысли не было, чтобы отменять или переносить референдум

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на фоне последних событий у него не возникало мыслей, чтобы отменять или переносить референдум. Об этом глава государства сказал, отвечая сегодня на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что референдум по внесению изменений в Конституцию уже стартовал, идет досрочное голосование. За эти два дня явка граждан, по данным ЦИК, составила около 15%. По словам Президента, явка достаточно высокая. Если все пойдет так и дальше, к воскресенью она превысит 51%, а значит, референдум уже можно будет считать состоявшимся даже до основного дня голосования.

"Поэтому никакой никогда мысли не было у меня и речи вообще не было о том, чтобы отменять или переносить референдум, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А зачем? Что изменилось? В стране ведь ничего не изменилось".-0-

Лукашенко: белорусы должны прийти на референдум, иначе это может обернуться позором для страны