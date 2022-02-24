Лукашенко: никогда руководство России передо мной не ставило вопрос об участии в каких-то операциях

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство России никогда не ставило перед Президентом Беларуси вопрос об участии в каких-то операциях. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой украинской. У нас есть свои задачи, которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине. Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии", - заявил белорусский лидер.

"Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления. Мы сегодня с военными посоветовались, и мы видим, что туда желательно было бы поставить "Искандеры" (ракетные комплексы. - Прим. БЕЛТА) и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" (зенитный ракетный комплекс. - Прим. БЕЛТА) видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники", - заявил Президент.

"Вот мы сегодня-завтра переговорим с Президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают, - заметил белорусский лидер. - Сейчас мощнейшим, сдерживающим фактором была бы техника: "Искандеры" и С-400 "Триумф". Мы и без них обойдемся, но было бы неплохо. Тогда бы они вряд ли бы полезли сюда".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко констатировал, что на данном этапе дипломатия нигде не сработала. "Нигде. Только сила. Ну и они нас упрекают, что мы тут вот с Россией. Слушайте, а где они были, эти наши соседи, когда в Ираке война была, в Афганистане, в Сирии. У них там какие интересы? Нет, они посылали туда свои какие-то батальоны. Поэтому сейчас ситуация такая, что, как я говорю, как птички в стаю собираются и на юг, - отметил Президент. - Надо быть вместе с тем, кто… Ну с кем мы можем быть вместе? С поляками? Никогда. Вы видите их позицию. С прибалтийскими республиками? Так они сами приткнулись к кому-то. С украинцами - вы видите, что у нас получилось".-0-