Лукашенко: никогда руководство России передо мной не ставило вопрос об участии в каких-то операциях

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство России никогда не ставило перед Президентом Беларуси вопрос об участии в каких-то операциях. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой украинской. У нас есть свои задачи, которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине. Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии", - заявил белорусский лидер.
"Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления. Мы сегодня с военными посоветовались, и мы видим, что туда желательно было бы поставить "Искандеры" (ракетные комплексы. - Прим. БЕЛТА) и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" (зенитный ракетный комплекс. - Прим. БЕЛТА) видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники", - заявил Президент.
"Вот мы сегодня-завтра переговорим с Президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают, - заметил белорусский лидер. - Сейчас мощнейшим, сдерживающим фактором была бы техника: "Искандеры" и С-400 "Триумф". Мы и без них обойдемся, но было бы неплохо. Тогда бы они вряд ли бы полезли сюда".
Александр Лукашенко констатировал, что на данном этапе дипломатия нигде не сработала. "Нигде. Только сила. Ну и они нас упрекают, что мы тут вот с Россией. Слушайте, а где они были, эти наши соседи, когда в Ираке война была, в Афганистане, в Сирии. У них там какие интересы? Нет, они посылали туда свои какие-то батальоны. Поэтому сейчас ситуация такая, что, как я говорю, как птички в стаю собираются и на юг, - отметил Президент. - Надо быть вместе с тем, кто… Ну с кем мы можем быть вместе? С поляками? Никогда. Вы видите их позицию. С прибалтийскими республиками? Так они сами приткнулись к кому-то. С украинцами - вы видите, что у нас получилось".-0-