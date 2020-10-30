Лукашенко: никого не заставляю, не тащу в свою сторону, хотите - вставайте рядом

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с коллективом МВД высказался насчет общественно-политической обстановки в стране, призвав граждан отстоять независимость и суверенитет страны, обеспечить достойную жизнь будущим поколениям, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите - вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну", - заявил глава государства.

"Кто не хочет - господь с вами. Могу повторить, что говорил в канун выборов: только никогда не предавайте! Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: "Бросайте, приходите!" Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное - суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание на тот факт, что вся история Беларуси была соткана из подобных событий, и даже пожестче: "Получалось, что нас рвали и делили на куски, на клочья. Благодаря нашим в основном нацменам. А те не сориентировались. То одних просили, чтобы им подарили суверенитет и независимость… Дошло до того, что под бчб-флагами в последнюю войну они стали на сторону кровавого фашизма и сегодня оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость. Получили? Получили каждого третьего погибшего, искалеченного и умершего потом".

"Страна превратилась в руины. И они сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они? - задал риторический вопрос глава государства. - Флаг ни в чем не виноват, я уже об этом говорил. А дело в том, что у людей ассоциируется с этим флагом. Поэтому мы с вами не против флагов воюем. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи".-0-