Лукашенко: никто не сможет взять Беларусь и Россию ни голыми руками, ни оружием

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь надежно держит оборону на западных рубежах Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Наши братья россияне пусть не переживают за это острие в виде белорусов. Брестская крепость у нас жива. Мы здесь надежно держим нашу оборону. Главное, чтобы в нужный момент русский человек подставил нам свое плечо здесь. Никто нас, это я убежденно говорю, никто нас не сможет взять ни голыми руками, ни вооруженным образом. Только надо держать порох сухим. Это я вам гарантирую в Беларуси, что вы никогда не будете переживать за это направление, которое, к сожалению, стало важнейшим в наших оборонных мероприятиях", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Беларуси хорошо подготовленная армия и вооружена она неплохо. "Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего", - рассказал глава государства.-0-