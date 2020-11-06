Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто не вправе сделать нас своим придатком. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия третьей линии минского метро, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства высказался на злобу дня: "Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы".

Александр Лукашенко призвал граждан самостоятельно анализировать происходящие события и исходя из этого формировать мнение. "Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте. Но поскольку сегодня праздник (открытие первой очереди новой линии метро. - Прим. БЕЛТА), поздравляю вас с этим праздником, - сказал глава государства. - Очень хочу, чтобы мы сохранили вас: умных, толковых, талантливых. Вы действительно классные специалисты. Поэтому держите свою голову в руках и думайте, как жить".

"Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - подчеркнул Президент.-0-