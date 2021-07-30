Лукашенко: НКО под видом благотворительности отрабатывают чужой политический заказ

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под видом благотворительности некоммерческие организации отрабатывают чужой политический заказ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выявлена четкая закономерность: рост количества НКО - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас", - заявил Александр Лукашенко.

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