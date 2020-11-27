Лукашенко: новая Конституция должна быть выгодной для страны

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность работы над новой Конституцией с тем, чтобы не позволить следующему руководителю развалить страну. Об этом глава государства заявил на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о том, как налажена работа по противодействию коронавирусной инфекции, Президент упомянул формирование специальных штабов в регионах и важную роль местных органов власти.

"Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы наверное заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, - напомнил Александр Лукашенко. - Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас".

Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия Президента. "Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, - сказал он. - Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда".

"У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - пояснил белорусский лидер.

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Александр Лукашенко