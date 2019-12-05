Лукашенко: новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламентариям седьмого созыва предстоит подключиться к работе над проектами, которые находятся в плоскости глобальных политических решений. У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона. Поэтому, видимо, нам с вами, новым составом парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что на это есть запрос в обществе. "Мы должны все объяснить людям и предложить им свои варианты. Это как раз тот случай, когда можно проявить себя и принять участие в судьбоносном для государства проекте. Думаю, вновь избранные парламентарии понимают, какой уникальный шанс им выпал", - заметил он.

"И вы знаете мое принципиальное требование: целью предполагаемых изменений должно быть совершенствование системы управления. Прогрессивный мировой опыт мы преломляем через наши национальные ценности и традиции, уклад нашего общества. Все изменения вы должны рассматривать исключительно с государственной позиции, в интересах людей, которые живут на этой земле", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что все предложения будут носить только персональный характер. "Никто не может спрятаться за коллективное мнение, в том числе парламент, - заявил Александр Лукашенко. - Персональная ответственность - это величайшее благо и двигатель любого прогресса".

Президент акцентировал внимание, что простых решений ни в политической, ни в экономической, социальной сфере не будет. "К тому же все они во многом зависят от уровня дипломатических взаимоотношений с нашими стратегическими партнерами и мировыми лидерами, от количества и качества деловых контактов по всему миру", - констатировал Президент.-0-