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04 декабря 2019, 11:16

Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В Минской области необходимо активизировать деловую активность, создавать новые предприятия, рассредоточив их по всей территории региона. Это позволит равномерно развивать все районы, а не только "золотые земли" между первой и второй кольцевыми дорогами. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил личное отношение к Минской области как к пристоличному, самому густонаселенному региону страны. "Один из главных критериев, который говорит о развитии территории, - это численность населения. У вас она в области прирастает, и вслед за ней (пусть и немного) прирастает число занятых в экономике. Сегодня их почти 700 тыс. человек, - сказал он. - Такие тенденции в корне отличаются от тех, которые, к сожалению, наблюдаются в Беларуси. За это можно только похвалить".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Валовой региональный продукт Минской области прирастает самыми высокими в стране темпами - 104,5%. За две пятилетки экономика региона выросла почти на 37%, в то время как рост в целом по республике составил около 10%. "По сути, Минщина - единственная область, где выполняется мое требование об опережающем (по сравнению с мировым) экономическом росте, - отметил Президент. - Развитая промышленность, четверть сельскохозяйственного производства, пятая часть экспорта и инвестиций республики - все это, безусловно, говорит о высоком потенциале региона".

Лукашенко: столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии
"Минская область - важный стратегический регион. Мое принципиальное требование вы знаете - столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал отсутствие в области критических проблем. "Но для нового председателя облисполкома это только усложняет задачи. Мои требования вы знаете - останавливаться на достигнутом недопустимо, ибо догонят, затопчут и выбросят на обочину. А значит, новому руководству придется показать еще большую положительную динамику. Для этого необходимо принципиально решать задачи, которые сегодня сдерживают возможности дополнительного роста", - подчеркнул он.

Прежде всего новому губернатору необходимо заняться решением проблемы сокращения количества организаций в экономике (за года их стало на 210 меньше) и ситуацией на рынке труда, где количество уволенных работников превысило количество принятых более чем на 8 тыс. По сравнению с 2018 годом на 18% сократилось число трудоустроенных на рабочие места за счет новых производств. "Внимательно разберитесь в причинах. Это стечение обстоятельств или тенденция? Обратите внимание и на качественный состав субъектов хозяйствования, которые формируют экономику Минской области", - потребовал глава государства.

"С одной стороны, в регионе существует высокая зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков, прежде всего калийных удобрений, и рынка инвестиционных товаров (речь идет о карьерных самосвалах). А это всего несколько предприятий. С другой, почти половина организаций области - это разного рода промежуточные звенья из сфер оптовой и розничной торговли, оказания услуг складирования, курьерской деятельности, - продолжил он. - Те, кто находится между ними, и есть ваша, говоря современным языком, целевая группа. Это небольшие предприятия, которые необходимо развивать в первую очередь. Только так можно снизить зависимость валового регионального продукта области и бюджета от результатов работы двух десятков валообразующих предприятий".

Александр Лукашенко убежден, что область остановилась в решении вопроса диверсификации источников роста. Число малых и средних организаций с 2013 года остается на уровне 20 тыс., а количество работников сократилось со 143 до 124 тыс. человек.

"Александр Генрихович (Турчин. - Прим. БЕЛТА), вы знаете, как работать с бизнесом любой формы собственности. Поэтому требую активизации деловой активности и повышения вклада предпринимательства в экономику региона, - сказал глава государства, обращаясь к губернатору. - Рассредоточив новые предприятия по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области, а не только, как говорят в народе, "золотых земель" между первой и второй кольцевыми дорогами".

Александр Турчин
Александр Турчин

Президент поставил задачу обратить внимание на отдельные районы области: Клецкий, Копыльский, Любанский, Узденский. "За весну-лето следующего года их жители должны ощутить изменения в лучшую сторону. И у вас для этого все есть", - подчеркнул он.

"Хочу еще раз предупредить: за самовольный захват земель, самовольное строительство, беспорядок спрос будет очень жесткий. Периодически буду формировать группы и проверять, особенно Минскую область, потому что все стремятся сюда. Если не в Минск, то в Минский район. Видите, во что его превратили. Хотя я в последнее время на жесткий контроль взял все, даже до клочка, земли", - сказал белорусский лидер.

Вместе с тем он обратил внимание на наличие множества недостроенных зданий и поставил задачу вплотную заняться благоустройством, особенно сельских населенных пунктов. "У нас в этом плане недорабатывают руководители сельских советов, - убежден глава государства. - Ведь договаривались, что 2-3 года - и дом должен стоять, должен быть благоустроен, а не должен быть бельмом на глазу. А внутри - ковыряйся хоть всю жизнь".

Александр Лукашенко рекомендовал новому губернатору использовать опыт работы в правительстве для развития регионов. "Основа их развития - индустриализация и, обязательно, цифровизация. Цифровизация экономики - главный мировой тренд. Это не значит, что она должна быть только в Минске, в правительстве. Наукоемкость не повысишь даже в сельском хозяйстве без этого направления", - отметил глава государства. Кроме того, Президент предложил Минскому облисполкому совместно с Банком развития рассмотреть возможность внедрения проектного финансирования различных форм сельского предпринимательства и местных инициатив.-0-

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