Лукашенко о беглых: это бандиты, которые воюют против государства

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко охарактеризовал беглых, которые за рубежом призывают к санкциям в отношении Беларуси, как бандитов, воюющих против государства. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это бандиты, которые воюют против государства", - сказал Президент.

Журналист поинтересовался, есть ли у них дорога назад. "Я же недавно сказал… (в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко дал совет беглым: домой, кайтесь и становитесь на колени! - Прим. БЕЛТА). Я, может быть, несколько фигурально высказался, по-соловьевски, а на самом деле так. Я что, за ними пойду туда? Нет. И потом, многие, наверное, поняли, что я тут уже их реабилитировать хочу, даже преступников, - ничего подобного. Я же сказал: будет создана общественная комиссия, - отметил Президент. - Специалисты и те, кого они убить хотели, журналистов. Это же правда. Вот они примут решение. Примут решение сидеть - будут сидеть".

"И потом, вы не заметили фразу, пропустили, что есть практика, если лицо хочется сохранить: подкиньте их на границу, мы их заберем. Это то, что сейчас делает Польша и Литва с беженцами. Они их избивают до полусмерти, а иногда трупы подбрасывают нам на линию границы, мы их забираем. Это такая шутка была, но если хотите сохранить лицо - пожалуйста", - добавил белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко в интервью высказался и о спортсменах, в том числе тех, чья спортивная карьера завершена, которые уехали из страны, выступив против него: "Когда им предложили на Западе эту обертку от конфетки, они увидели там конфету, видимо. Потому что сейчас сидят же без денег, без всего".

Глава государства подчеркнул, что все годы своего президентства прикладывал все усилия для развития видов спорта, содействовал профессиональному росту спортсменов. "Я знаю каждого спортсмена. Я лично очень хорошо знаю ту девушку, пловчиху нашу, как спортсменка была неплохая, хорошо плавала, очень хорошо. Много помогал. Без меня практически ни один вид спорта, ни один спортсмен, который засветился высоко, не поднимался", - сказал он.-0-