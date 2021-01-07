Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что только вместе белорусский народ может сохранить землю, на которой живет и где предстоит жить будущим поколениям. Об этом он заявил сегодня, посещая в Рождество храм в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь. - Прим. БЕЛТА) оттуда предупреждает нас, - сказал глава государства. - Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно".

"Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее. Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это!" - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Крестовоздвиженская церковь, которую он посетил в это Рождество, прежде всего памятник всем тем советским людям и воинам - 80 тысячам - которые погибли в этом месте в годы Великой Отечественной войны. "Это люди, которые не предали, которые не сдались. Это люди, которые боролись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно для нас сейчас. Вся наша Беларусь, как я часто говорю, - памятник той войне. Ну не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм. Не должны мы! Во имя памяти тех погибших. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым сегодня живем", - заявил глава государства.

Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева. Новый храм граничит с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти". Комплекс является местом для поминания более 80 тыс. захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.-0-

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