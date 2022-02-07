Лукашенко о Беларуси и России: Отечество одно, а государства два

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пространстве от Бреста до Владивостока существует одно Отечество, но два государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поводу "от Бреста до Владивостока", это мировоззренческое мое убеждение. Я всегда об этом говорил. Просто россияне не хотели это слышать и говорить об этом, особенно ваш брат (представители СМИ. - Прим. БЕЛТА). У нас сложилась ситуация - Отечество одно, а государства два", - заявил белорусский лидер.

В интервью Александр Лукашенко напомнил, как после победы на выборах в 1994 году приехал в Москву на встречу с Президентом России Борисом Ельциным.

"В середине 90-х после распада Союза первые президентские выборы. Я случайно победил. Тогда Россия и Ельцин поддерживали Кебича (председатель Совета Министров Беларуси с 1990 по 1994 год Вячеслав Кебич. - Прим. БЕЛТА). Это была основная альтернатива (не для меня, для наших нацменов - Шушкевича и иже с ними). Зенон Позняк, Шушкевич - одна команда, а Кебич - это вторая. И Ельцин, конечно, поддерживал его. А получилось, что эти две силы первое место не заняли, и я с 80 с лишним процентами во втором туре после сфальсифицированного первого (я уже это знаю точно) победил", - вспомнил Александр Лукашенко события той электоральной кампании.

"И я приезжаю в Москву. Борис стоит, и трудно было понять, о чем он там думает. Но я увидел вот эту настороженность. Я захожу, и он в дверь заходит одновременно и на меня смотрит. И такая немая пауза. Но я среагировал быстро и говорю: "Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую страну и чужую Москву, то вы ошибаетесь. Это и моя Москва", - продолжил Президент.

В свою очередь Владимир Соловьев отметил, что в 1994 году глава белорусского государства для Бориса Ельцина был человеком, который выиграл вопреки. "Заходит человек, который практически единственный на постсоветском пространстве был против "Беловежского сговора". Поэтому для него как раз была настороженность, потому что, если посмотреть, то ведь вы постоянно были контрапунктом, вы были все время против той позиции и того пути, который выбрал Ельцин и его команда младореформаторов, - сказал он. - Вы показывали, что Беларусь не олигархическая. И вы отошли от этого пути".-0-

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