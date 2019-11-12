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12 ноября 2019, 15:15

Лукашенко о Беларуси: мы абсолютно открытая страна

Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь - абсолютно открытая страна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Вене, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы абсолютно открытая страна. Смею заверить, больше, чем вы. Граждане порядка 90 государств имеют возможность без виз въезжать в авторитарную, как вы сказали, Беларусь. Мы абсолютно открыты для всех", - привел пример глава государства.

Он посоветовал задавшему вопрос журналисту, который ни разу не был в Беларуси, прежде чем давать оценки, посетить страну и оценить ситуацию собственными глазами.

Что касается элемента авторитарности власти, Александр Лукашенко констатировал, что действительно эта сфера в Беларуси сильно отличается от системы управления государственными институтами, функционирования общества и экономики в Австрии. "И если бы вы меня спросили: а на данном этапе развития Беларуси что лучше, мы бы с вами не нашли общего понимания", - предположил Президент, обращаясь к журналисту.

Он отметил, что порой непонятно, что имеется в виду, когда задается вопрос на тему соблюдения прав человека: "Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право на жизнь. Это главное право. Право на работу - человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране. А если есть желание поехать в Австрию, Польшу или другие страны. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете".

Глава государства отметил также, что есть общепризнанное право на получение образования. "И не просто образование, а за счет государства - бесплатное образование для человека. Оно в вашей стране так развито, как в Беларуси. Я сразу могу дать ответ: далеко не так", - подчеркнул Александр Лукашенко. В свою очередь в Беларуси все получают общее среднее образование, а порядка половины затем получают бесплатное высшее образование. Кроме того, в стране бесплатное здравоохранение для всех граждан.

"Я хотел бы, чтобы вы назвали хотя бы одну страну в Евросоюзе, которая смогла бы похвастаться этими достижениями, - заметил белорусский лидер. - Я могу перечислять многое. Но когда журналист мне задает вопрос по некоторым правам человека, я сразу в его глазах читаю один немой вопрос: СМИ и прочее… Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету. Ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в СМИ".

Говоря о свободе информации, глава государства добавил: "Открывайте любой мессенджер, телефон, планшет, компьютер, и вы получите любую информацию. Что касается меня, авторитарного лидера, как вы сказали, почитайте, что за последний месяц обо мне написали, и вы ужаснетесь - представитель демократической страны и демократической прессы".

Александр Лукашенко отметил, что вопрос журналиста на тему прав человека традиционный, но абсолютно ничего не имеет общего с действительностью в Беларуси. "Еще раз приглашаю вас, как многих журналистов, побывать у нас в Беларуси. Поводов для этого было много, в том числе II Европейские игры. В будущем чемпионат мира (по хоккею в 2021 году. - Прим. БЕЛТА) мы вместе с латышами проводим. Можете раньше приехать, чтобы ознакомиться", - пригласил он.

"Уверен, если раньше приедете, то в 2021 году вы приедете всей семьей и со своими друзьями в Беларусь. Это страна, куда хочется вернуться любому человеку, который родился в Беларуси. И это страна, где можно тихо и безопасно отдохнуть", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что недавно прочитал в обзоре мнение одного австрийца, который впервые посетил Беларусь и был поражен безопасностью, открытостью людей и той жизнью, которой живут в стране.

"Я господину Президенту сказал: да, мы пока не так богаты материально. Но вы знаете, богатство - это не только материальное, это прежде всего духовное, - уверен глава государства. - Наша страна в годы последней войны была стерта с лица земли. И если бы мы не мобилизовались, не выстроили вот эту авторитарную, как вы сказали, власть, мы бы сегодня не имели суверенной и независимой Беларуси".

Александр Лукашенко обратил внимание и на непростую ситуацию вокруг Беларуси: "Мы сегодня зажаты, как в тисках, между Востоком и Западом. И нам порой бывает очень непросто. А вы в свое время (такие демократичные) закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. И для того чтобы выжить, мы использовали разные методы. Но никто не скажет, что они не были демократичны, что они были во вред нашему народу".

"Белорусский народ для меня, да и для Европы - величайшая ценность. И интересов этого народа мы будем всегда придерживаться", - заверил Президент.-0-

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