Лукашенко о Беларуси: мы объединили страну, и никто ее никому не сдаст

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент.

"Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро - независимость и суверенитет - кому-то нести и отдавать. "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", - заметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент отметил, что важно держать голову на плечах: "Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим".-0-

Лукашенко: Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются по-разному. "Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками", - пояснил он.

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Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией Глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - отметил глава государства.

Лукашенко: сегодня на Путина жесточайшее антибелорусское давление "Сегодня на Президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского", - сказал Александр Лукашенко.