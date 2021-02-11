11.02.2021 11:58:59

Лукашенко о Беларуси: мы выстоим, будьте уверены /дополнено/

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выстоит, чего бы это ни стоило. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши интересы реально волнуют только нас. И только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить их защиту и соблюдение. Я говорю сильное государство, потому что мы были и есть монолит, в этом наша сила. Тем не менее тема "заграница нам поможет" все еще будоражит некоторые умы. Но, несмотря на искусственно созданную внешними силами политическую напряженность в обществе, государство выстояло", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы выстоим, будьте уверены. Выстоим, чего бы нам ни стоило, потому что другого не дано, - подчеркнул белорусский лидер. - Благодаря сильной власти не произошло ни одного сбоя, начиная с работы отраслей и государственных сервисов и заканчивая повседневными мелочами. Социальные программы и обязательства выполняются в привычном для граждан режиме".-0-

Александр Лукашенко