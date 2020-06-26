Лукашенко о "Беларуськалии": в свое время предлагали продать его, но я рад, что мы этого не сделали

26 июня, Солигорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. "Беларуськалий" - это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"В свое время мне предлагали продать его. Но я рад, что мы этого не сделали", - сказал глава государства.

Президент задал риторический вопрос: зачем продавать это предприятие, если оно функционирует нормально, выполняет все поставленные задачи?

"Я государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить", - подчеркнул белорусский лидер.

Он акцентировал внимание на том, что в Беларуси люди хотят жить справедливо.

Аналогичный подход, продолжил Александр Лукашенко, и в отношении других крупных, известных в мире предприятий. Например, таких как БЕЛАЗ. "Это огромное достижение и гордость страны - делать такую технику", - сказал он.

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