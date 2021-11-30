Лукашенко о беженцах: будем просить этих людей вернуться обратно, потому что гуманитарного коридора не будет

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет просить находящихся в Беларуси беженцев вернуться обратно, но хватать и вывозить силой никого не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что когда говорил по телефону с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, то она попросила его заняться репатриацией этих людей. "Я говорю: знаете, Ангела, такими жесткими словами давайте не будем даже говорить, - рассказал Президент. - Это значит, хватай отсюда и вывози силой. Я ей сразу сказал, в конце уже, дважды повторил: я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. И я уже больше тысячи вернул их в Ирак, но я ей предложил вот этих (ранее глава государства заявлял, что в разговоре с Меркель обсуждалась возможность, чтобы Германия забрала себе беженцев из лагеря на белорусско-польской границе. - Прим. БЕЛТА)".

Президент отметил, что эвакуационные рейсы были оплачены Ираком. Беларусь же уже затратила на содержание беженцев только по данным недельной давности $12,5 млн. "Сейчас это будет в два раза больше", - заявил Александр Лукашенко.

"То есть весь уход, кормежка, обогрев, лечение...", - уточнил Дмитрий Киселев.

"Абсолютно", - подтвердил Президент.

"ВОЗовцы - Всемирная организация здравоохранения - прислала некие там чулки, прокладки, памперсы или еще что-то такое", - добавил глава государства.-0-