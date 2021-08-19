Лукашенко о бизнесменах: никто с ними сводить счеты не будет

"Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уровне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем", - заявил белорусский лидер.





"Понимать надо одно: государство и народ - это всё, все мы должны на это работать. Кто этого не понимает, это их проблемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-