Лукашенко о борьбе медиков с COVID-19: особых претензий предъявить не могу, но расслабляться нельзя

26 октября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с COVID-19 в стране вызывает осторожный оптимизм. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с работниками Лидской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особых претензий пока предъявить не могу, но расслабляться нельзя. Спасибо вам большое", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент отметил, что регулярно заслушивает доклады о работе системы здравоохранения, и если становится известно о каких-либо проблемах - они тут же решаются. Не замалчивать проблемные вопросы глава государства требует и от главврачей медучреждений. "Есть проблема - скажите честно. Будем ее вместе решать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Во время общения с главой государства медики также поинтересовались, что Президент вкладывает во фразу "ситуация вызывает осторожный оптимизм".

Александр Лукашенко пояснил, что в стране отмечается снижение темпа заболеваемости COVID-19. Глава государства привел данные статистики: средненедельный прирост новых случаев снизился в полтора раза за последнюю неделю, количество поступлений пациентов с пневмониями остается на прежнем уровне, при этом за последнюю неделю на 6,4% увеличилось число выписанных из стационара.

На 44 человека меньше находится на аппаратах ИВЛ, что подтверждается снижением потребления кислорода в сравнении с прошлой неделей на 1,3%, при этом в Витебской и Гомельской областях снижение 10% и 2% соответственно.

Что особенно важно, отметил Президент, профильные учреждения здравоохранения, перепрофилированные под оказание помощи больным с COVID-19, начинают возвращаться к своим функциям. Так, в Брестской области постепенно входят в плановую работу отделения гинекологического корпуса областного роддома, подразделения областного онкодиспансера, кардиохирургическое отделение и отделение торакоабдоминальной хирургии и трансплантации областной больницы.

С 21 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями и инфекцией COVID-19 в хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера. В конце октября, после проведения мероприятий по дезинфекции, в обычный режим функционирования будут возвращены отделения в Могилевском областном онкодиспансере.

"Конечно, бога за бороду не взяли. Но это вызывает осторожный оптимизм. И это не первая неделя, - отметил глава государства. - Мы не просто остановились на этом плато, на этой горе, а на 2-4% за неделю сползли".

Причем, как доложили Президенту в больнице, заболеваемость коронавирусом сейчас в целом по стране ниже, чем во время первой волны. "Мы взяли максимальную заболеваемость при первой волне. Область сегодня - далеко от того максимального уровня: пока 80%. Единственная область. Минск держится примерно на 101%, то есть чуть-чуть выше того уровня", - отметил Александр Лукашенко.

Во время посещения Лидской ЦРБ глава государства неоднократно подчеркивал: оказание плановой помощи во время пандемии COVID-19 откладывать нельзя. По его словам, если сейчас прекратить прием пациентов с каким-либо заболеванием, то после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены этими больными.

"Если ковид ушел, и к нам хлынула эта отложенная онкология? Опять у нас будет 500 человек в очереди на онкологические операции, опять получится обвал, - привел пример Президент. - Поэтому нельзя останавливать лечение других болезней, ни в коем случае".

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси преодолеют эту хворь: "Мы лечим своих людей. Стараемся, чтобы эта зараза быстрее ушла. То, что она уйдет, мы на 100% в этом убеждены. Я точно. И я уверен, что мы уйдем от этой болезни. А если господь нас будет вот так любить, как до сегодняшнего дня, то к новому году мы успокоимся. Не совсем еще от этой заразы уйдем, но успокоимся".

Президент также отметил, что всегда, приезжая в больницы, благодарит врачей. "Истинных врачей, настоящих. Не тех в черных, грязных халатах, которые там в Telegram-каналах пописывают. А настоящих врачей в белых халатах. Спасибо вам огромное", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что анализирует ситуацию, делает выводы, просеивает информацию через сито своих прожитых лет.

Глава государства напомнил, что в Беларуси сохранили базу советской медицины и усовершенствовали ее: "Если бы мы не занимались здравоохранением, мы бы сегодня имели то, что имеют некоторые наши соседи. И то, что происходит на Западе".

Пример, что могло случиться, - Украина, которая стремится к западному варианту. "То есть все народное здравоохранение надо уничтожить, перейти на частную медицину. Они думали, что частное - решим все проблемы. Сейчас единицы врачей остались, которые за это ратуют", - заметил Президент.

"Что лучше - мы (с нашей модернизированной и построенной на фундаменте советских времен белорусской медициной) или западная, еще немножко времени пройдет, и вы увидите", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-