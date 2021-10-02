Лукашенко о борьбе с COVID-19: я в это больше погружен, чем все руководители на Западе вместе взятые

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси всегда серьезно относились к борьбе с коронавирусом COVID-19, а время подтвердило правильность изначально выбранного пути. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.

Глава государства подтвердил, что и ранее, и сейчас имеет место мировой психоз по поводу ситуации с пандемией. "Это и сейчас происходит в мире. Мы слишком ушли при лечении людей и решении каких-то других вопросов от лечения людей, от защиты людей. Особенно у вас там, на Западе - в Америке, Великобритании. Белорусского штамма, кстати, не было, а английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы породили новый вирус фактически. Поэтому не надо кивать на нас", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что если взять в пропорции, то смертность от коронавируса в Беларуси в разы меньше, чем в ряде стран Запада. "В США тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим? Вы провалили у себя на Западе лечение людей", - подчеркнул он.

"Вам не нравится наш белорусский путь лечения людей. Но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун (когда заболеваемость COVID-19 все еще находится на высоком уровне - Прим. БЕЛТА)? Значит вы подтверждаете наш метод, что он правильный", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко в интервью рассказал, что в Беларуси пользуются как зарубежными вакцинами, так уже создали и отечественную. Люди в стране обеспечены необходимыми лекарствами, средствами защиты. "Разве не серьезное отношение? Но вам хочется сказать, что вот этот "диктатор" в Беларуси - безумец, он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем все вместе взятые на Западе руководители", - заявил глава государства.

Президент отметил, что и сам переболел COVID-19, а потому и у него лично есть основания делать определенные выводы и советовать людям.

Глава государства также пояснил свои прежние советы выпить 100 грамм или сходить в баню, чтобы снизить вероятность заболевания инфекцией. "Это же в шутку было сказано. А вы начали хватать это. Вот Лукашенко лечит людей водкой и баней. Это была шутка. Мы лечим едиными протоколами. Всемирная организация здравоохранения дает протокол. Что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но мы оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому не надо меня обвинять. Это фейки. Вот все, что вы сейчас сказали, - это фейки, фейки, фейки, полученные из интернета. Стыдно для такого канала", - подчеркнул Президент.

"Я никогда никому не давал легкомысленных советов. А вы просто в бешенстве, особенно в Великобритании, порой не знали, что делать. Мы это видели. И я это видел, потому что я был глубоко в это погружен. Я не могу быть легкомысленным в своих советах, потому что я сам перенес эту болезнь. Это вы так определили, что мы неправильным путем шли. Это ваша позиция, ваша точка зрения. А у меня другая позиция, другая точка зрения, и она подкреплена конкретными фактами. От этого никуда не уйдешь", - резюмировал белорусский лидер.-0-