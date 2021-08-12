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12 августа 2021, 11:03

Лукашенко о борьбе с COVID-19: в Беларуси нет глобальных поводов для беспокойства

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Беларусь планирует развивать базу для производства разных вакцин, не только от COVID-19
"Никакой самоуспокоенности быть не должно" - Лукашенко о заболеваемости COVID-19 в Беларуси
12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день нет глобальных поводов для беспокойства в части борьбы с COVID-19. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Глава государства отметил, что борьба с вирусами, включая  коронавирусную инфекцию, остается в числе приоритетных не только в Беларуси, но и во всем мире. "В Беларуси на сегодняшний день, я полагаю, нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой – коронавирусом – на сегодняшний день справляемся. Думаю, на достойном уровне. Но пока забегать вперед не будем. Без лишнего информационного шума, без политических дрязг, демонстраций, комендатских часов, как в отдельных государствах. Особенно в государствах с так называемой развитой демократией", - подчеркнул белорусский лидер.
 

Александр Лукашенко обратил внимание, что переломить экономику и ее законы не получилось ни у кого: "Никогда природные, экономические законы человечеству переломить не удавалось. Локдауны, падение ВВП, безработица, безумные эмиссионные деньги, которые сегодня вброшены в экономику планеты, взлет в связи с этим мировых цен и другие последствия отрезвили абсолютно всех".

 
Президент обратил внимание, что Беларусь уже потратила на борьбу с ковидом только бюджетных денег $750-800 млн. Плюс почти столько - сами организации всех форм собственности.
 
"Наша небогатая страна вложила ресурсы по всем направлениям - надбавки врачам, закупка лекарств и вакцин, организация производства масок, дезинфицирующих средств. Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев", - отметил белорусский лидер.

Глава государства констатировал, что осталась одна нерешенная задача - получение собственной вакцины. В этом плане приняты необходимые документы, в том числе на уровне Президента. "В это непростое время за счет других направлений мы нашли Br10 млн (это только на первый этап) инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное - результат и в заявленные сроки!" - сказал Александр Лукашенко.
 
Президент подчеркнул, что в первую очередь хочет услышать о конкретных мерах и шагах в части разработки и производства отечественной вакцины, которые приведут к желаемой цели и дадут эффект.
 
Он отметил, что его посещение компании "БелВитунифарм" планировалось давно, так как это одна из потенциальных площадок для производства вакцины: "Сегодня вроде бы все готово для того, чтобы разворачивать работу. Так ли это, послушаем".
 

Александр Лукашенко подчеркнул, что для витебчан выбор именно этого предприятия для производства белорусской вакцины - это не только колоссальная ответственность, но и огромный импульс для развития всего Витебского региона.

 
"Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. Этот тезис уже неоспорим. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет. На планете уже больше 7 млрд человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - сказал белорусский лидер.
 
Президент отметил, что специально поручил пригласить на совещание широкий круг участников, чтобы комплексно обсудить три блока вопросов. Первый – о текущих темпах заболеваемости коронавирусом и дальнейших подходах в борьбе с инфекцией. Вторая тема - вакцинация населения. Третий блок вопросов - производство вакцин – не только от COVID-19, но и создание необходимой базы на перспективу.-0-



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Витебская область здравоохранение Лукашенко
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