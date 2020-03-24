Лукашенко о борьбе с коронавирусом: действуем профессионально, точечно, используя и китайский опыт

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, принимая меры для борьбы с распространением коронавируса, действует профессионально и точечно, исходя в том числе из опыта Китая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, случаи заболевания коронавирусом, которые зафиксированы в Беларуси, являются завезенными из-за границы. "У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус", - отметил он.

В то же время, несмотря на большое число граждан Китая, которые приезжают на работу в Беларусь, не было ни одного случая, чтобы они привезли в страну коронавирус. "Из завезенных коронавирусов - ни одного из Китая. Здесь работает очень много граждан Китайской Народной Республики (и в "Великом камне", и на других объектах, и на БНБК, который мы строим с помощью китайского народа и кредита) - ни одного факта, случая, завезенного из КНР вируса. Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело - обратил внимание белорусский лидер. - Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего".

Александр Лукашенко адресовал слова особой благодарности китайской стороне. "Мне каждое утро докладывают обстановку. Не было случая, чтобы мы задали вопрос китайским специалистам, нашим друзьям, и они нам не ответили. Весь горький опыт, который они накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее, - сказал он. - Спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете".

Президент рассказал о мерах борьбы с распространением коронавируса, которые предприняты в стране. "Мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали, ни с одной страной не закрыли границу. К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь", - пояснил он. При необходимости приезжающих определяют на карантин. "Правда, клеймят нас всякими разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация", - отметил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что в этот период года в Беларуси наблюдается традиционный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Поэтому работникам здравоохранения надо не забывать и о пациентах с другими серьезными заболеваниями. "Нам надо не упустить вопрос других болезней, потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-