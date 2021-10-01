Лукашенко о БРСМ и молодежном движении: худо-бедно что-то возродили, но двигаться надо

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента поднял проблему взаимодействия государственных органов с общественными организациями. В качестве примера он привел Белорусский республиканский союз молодежи, работа с которым должна быть активизирована, передает корреспондент БЕЛТА.

"Избрание нового руководителя БРСМ (в августе текущего года им стал Александр Лукьянов. - Прим. БЕЛТА). Я уже говорил главе Администрации: если мы ему сейчас не поможем с направлениями деятельности БРСМ, мы опять будем говорить: да ничем не занимаются! И пошло-поехало. Так с ними надо работать, как работал ЦК с нами. Я был в структуре руководящих кадров комсомола. Каждый день через дорогу ходили и их ориентировали на это. Да и мне пришлось заниматься, когда я воссоздавал эту организацию, - сказал Александр Лукашенко. - Худо-бедно что-то возродили. Но двигаться надо. Надо определить направления их работы, чтобы эта молодежь в БРСМ понимала, что да, вот у нас есть 12 или 6 направлений, по которым будем работать".

По словам Президента, некоторые такие направления уже определились. В их числе студотрядовское движение. "Хорошее движение. Люди работают, пользу видят. Кто хочет заработать, что-то зарабатывает. "100 идей для Беларуси". Научно-творческое движение - его надо развивать. Волонтерское движение - помощь старикам и так далее и тому подобное. Хорошее доброе движение. Ну и еще ряд направлений надо взять из опыта. И какие-то креативные направления - то, что сейчас актуально для молодежи", - перечислил Александр Лукашенко.

"Но надо сесть и подумать. Это как работа над Конституцией. Только, может быть, несколько уровнем пониже. Провести мозговую атаку и определиться", - сказал Президент.

Он рассказал, что получил сегодня очередной доклад о работе в студенческих коллективах и ситуации в студенческих сообществах. "Да, это не то, что было в прошлые разы. Совсем другая ситуация. Ну так что, успокоились? Все будет хорошо… Хотя есть там очаги определенные. Так надо работать в студенческих коллективах. Надо с ними разговаривать, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы ведь имеем уже опыт территориальных диалоговых площадок. А почему к студентам не пойти и не организовать эти диалоговые площадки и там с ними не поговорить, не послушать их? Ну все ж были студентами. У каждого студента горит-бурлит. Порой 50% не в точку, не в строчку, но это их мнение. И мы должны найти 50% полезного для страны и вычленить из этих студенческих коллективов".-0-