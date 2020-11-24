Лукашенко о будущем Белгазпромбанка: сделаем все, чтобы он функционировал и приносил пользу

Александр Лукашенко и Надежда Ермакова
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не собирается ликвидировать или уничтожать Белгазпромбанк, а наоборот, сделает все, чтобы он функционировал и приносил пользу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову, передает корреспондент БЕЛТА.
В начале встречи глава государства поблагодарил Надежду Ермакову за то, что она согласилась возглавить временную администрацию и в тяжелый период смогла стабилизировать ситуацию в Белгазпромбанке. "В историю войдет этот факт", - заметил Президент.
"Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству", - сказал Александр Лукашенко.
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Надежда Ермакова