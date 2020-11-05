Лукашенко о COVID-19: борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба с распространением коронавируса должна быть системной и проводиться на всех фронтах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах - лечебном, организационном, экономическом и даже политическом", - сказал глава государства.

"Не оставляйте людей один на один с потоком информационной неправды и заблуждений. Обеспечьте постоянную связь с населением через средства массовой информации по эпидемической ситуации в стране и принимаемым мерам. Отвечайте на вопросы, которые поднимают люди на местах, вплоть до прямых встреч с ними", - поручил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что вынесенные на совещание темы о мерах противодействия распространению вирусных инфекций останутся в приоритете до тех пор, пока опасность не минует или, по крайней мере, не снизится до минимально приемлемого уровня.

"Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены", - добавил глава государства.-0-

Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19