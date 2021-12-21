Лукашенко о деятельности ГКНТ: особого результата я не вижу

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко перед новым руководителем Государственного комитета по науке и технологиям, которым назначен Сергей Шлычков, ставит задачу повысить отдачу в работе ведомства и этого направления в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы, наверное, знаете основные недостатки ГКНТ. Вроде бы, и программы есть, и деньги выделяются. Может быть, что-то мы и создаем. Но особого результата я не вижу. Поэтому это ваша главная земная задача: надо достать и положить, как я говорю, на стол, чтобы видно было, что деньги потрачены и результат есть", - сказал Президент.

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