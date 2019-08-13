Лукашенко о деле в отношении главного инженера МЗКТ: это разнузданность правоохранительных органов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны. Об этом глава государства заявил сегодня на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, - это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", - отметил Александр Лукашенко.

"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - подчеркнул глава государства.

Президент еще раз обратил внимание, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. "Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески", - расставил приоритеты Александр Лукашенко.

Глава государства поинтересовался у Ивана Носкевича итогами работы Следственного комитета за прошедший период этого года, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел. "Если есть какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное - ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе и которые находятся у меня на контроле. Если эти дела уже прошли через суд - ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что Президент отвечает и за судебную ветвь власти", - резюмировал белорусский лидер.

Председатель Следственного комитета отметил, что в январе-июле в стране был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это повлекло рост числа возбужденных уголовных дел", - сказал он.

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В январе-июле на рассмотрении у следователей находилось почти на 4% больше заявлений о преступлениях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 12,3% возросло число находившихся в производстве уголовных дел - с 75 тыс. до 84,2 тыс. При этом на 3,5% выросло и количество оконченных уголовных дел - с 27,7 тыс. до 28,6 тыс. К уголовной ответственности по делам, переданным прокурору для направления в суд, привлечено 25,9 тыс. обвиняемых, что на 1,8% больше, чем в 2018 году.

Если говорить о качестве следствия, количество решений реабилитирующего характера, принятых судами, а также на стадии досудебного производства, остается примерно на прежнем уровне. Такие решения в этом году были приняты в отношении 30 обвиняемых, в 2018-м - в отношении 31 человека.

Более чем на 16% сократилось число требований прокуроров об устранении нарушений законодательства, допущенных во время предварительного следствия (с 427 до 358). В то же время для дополнительного расследования прокуроры возвратили 427 уголовных дел - это на 76 больше, чем в прошлом году. Также возросло число частных определений суда (с 105 до 133) о нарушениях закона при предварительном следствии.

Благодаря принимаемым мерам по обеспечению своевременности предварительного расследования половина уголовных дел окончена в сокращенный срок - до одного месяца. При этом увеличилась доля дел, которые расследовались свыше двух месяцев (с 13,5% до 15,9%).

Уровень возмещаемости ущерба вырос и составил почти 60%.-0-